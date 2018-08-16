Zeynep’ten babası Hamdi Alkan’la ilgili şaşırtıcı açıklama

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Zeynep Alkan, muhabirlere yaptığı açıklamayla şaşırttı.

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Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan’ın ilk evliliğinden olan kızı Zeynep Alkan, geride bıraktığımız gün Nişantaşı’nda muhabirler tarafından görüntülendi. Ayak üstü sorulara yanıt veren Zeynep sosyal medya fenomeni olduktan sonra başlayan oyunculuk serüveni ve planları hakkında konuştu.

“ELİ AĞIRDIR”

Babasının “Ben çalışıyorum, onlar tatil yapıyor” sözü hatırlatılan Zeynep Alkan, “Şaka yapmış. Babamın eli ağırdır, şakayla karışık yapıştırır” dedi. İtalya'da oyunculuk eğitimine devam eden Alkan, Ata Demirer'in yeni filminde rol alması için teklif aldığı haberleri için ise “Teklif geldi ama detayları konuşmadık” şeklinde yanıt verdi.