Ziynet Sali: Beş günde üç milyon kişinin izlediği klibin keyfini çıkartıyorum

Muğla’nın Bodrum ilçesinde tatilini geçiren şarkıcı Ziynet Sali 5 gün önce çıkardığı ve digital platformlarda 3 milyona yakın izleyiciye ulaşan klibinin keyfini yaşadığını söyledi. Sal,i Sözcü’ye yaptığı açıklamada “Pandemi sürecinde altı ayda üç albüm yayınladım. Son çıkardığım Kalbim Tatilde isimli şarkı 5 günde yaklaşık 3 milyon sanatsevere ulaştı, moralim çok yerinde. Bodrum'a üç günlüğüne dinlenmeye geldim” dedi. Sali, tatile gelenleri de salgın kurallarına uymaya davet etti.

Ziynet Sali tatil için geldiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sözcü Gazetesi'ne konuştu.

MORAL TATİLİ OLDU

Bodrum tatiline eşi Erkan Erzurumlu'nun İstanbul'da stüdyo çalışması olduğu için katılamadığını belirten Sali, menajeri ile birlikte geldi. Sali, 5 gün önce digital platformlarda yayınlanan ve üç milyon izleyiciye ulaşan Kalbim Tatilde isimli şarkının beğenilmesini salgın dönemi sonunda moralini arttırdığını belirterek “İğneada'da göl ve ormanların içerisinde çektiğimiz ve ülkemizin tüm doğa güzelliklerini yansıtan klibin kısa sürede bu kadar sanatsevere ulaşması moralimi düzeltti. Çünkü salgın döneminde çok zor günler geçirdik ancak ben bu altı ay içerisinde üç yeni albüm yaptım. Son albümüm Yaşam Çiçeği Ekim ayında yayınlanacak” ifadelerini kullandı.

PANDEMİDE YÜZLERCE SANATÇI MAĞDUR OLDU

Pandemi döneminin Türk müzisyenleri açısından çok zor bir dönem olduğunu belirten Sali “Bu yıl için en az 70 konser kaybım oldu. Türk sanatçılarının en az 2 bin konser kaybı var. Bizlerin dışında ekmeğini sadece bu işlerden kazanan aranjörler, besteciler ve orkestra üyeleri var , ve önemli bölümünün sosyal güvenceleri dahi yok, gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz, daha çok dikkat edip salgın kurallarına uyarsak inşallah eski günlere döneceğiz” dedi.

BODRUM ‘DA OTELDEN DIŞARI ÇIKMADIM

Pandemi sürecinde ciddi önlemler alarak korunmaya çalıştığını belirten Sali, “Ancak Bodrum'a geldiğimde gördüğüm kimsenin ne sosyal mesafe nede maske ve benzeri salgın tedbirlerine uymadığı. Bu nedenle otelden dışarı adımım atmadım. Üç günlük tatilimi bitirdim, bugünde karayolu ile İstanbul’a döneceğim” diye konuştu.

