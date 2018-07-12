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Ziynet Sali Beyonce konserinden paylaştı
Ziynet Sali Beyonce konserinden paylaştı
Şarkıcı Ziynet Sali, Beyonce konseri izlemek için gittiği Barselona'dan paylaştığı fotoğraflarla büyük beğeni aldı.
Magazin 12 Temmuz 2018 - 07:06

Şarkıcı Beyonce’un Barselona’da verdiği konsere Türkiye’den de pek çok ünlü isim katıldı. Hande Erçel, Murat Dalkılıç ve Ziynet Sali bu konseri izlemek için Barselona’ya giden isimler arasındaydı.

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Konser öncesinde sosyal medya hesabından Murat Dalkılıçı ve Hande Erçel’le çekilmiş fotoğraflarını yayınlayan Ziynet Sali, aynı zamanda tek başına göründüğü kareleri de paylaştı. Mini şortuyla çekilmiş fotoğrafı büyük beğeni alan Sali’ye yapılan yorumlar arasında öne çıkanlardan biri de; “Beyonce’u kıskandıracak güzellik” şeklindeki paylaşım oldu.

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