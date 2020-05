Ziynet Sali kimdir? Ziynet Sali nereli ve kaç yaşında?

Türkçe – Yunanca şarkıları kendi tarzıyla yorumlayan ve zengin sahne şovlarıyla iki kültüre ait ögeleri bir araya getirerek hazırladığı konserlerle kısa sürede büyük ilgi gören Ziynet Sali hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Ziynet Sali kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, dizileri, filmleri ve albümleri…

ZİYNET SALİ KİMDİR?

Ziynet Sali, 29 Nisan 1975 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dünyaya gelmiştir. Babasının görevi nedeniyle 6 yaşına kadar Londra'da yaşayan Sali, 1981 yılında Kıbrıs'a döner ve eğitim hayatına başlar. Lise yıllarında KKTC Kültür Bakanlığı TSM Korosu’nun en genç solisti olur. Sonraki yıl TSM ve THM dersleri alarak İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuarı’na hazırlanır. 1994 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Sanat Müziği bölümününün sınavı başarıyla geçer ve artık İstanbul’da müzik eğitimine başlar. Konservatuvarda okurken profesyonel sahne çalışmalarına piyano eşliğinde İngilizce ve Latin şarkılar söyleyerek ilk adımını atar.

1999 yılında konservatuvardan müzik öğretmeni olarak mezun olan Ziynet Sali, profesyonel müzik çalışmalarına devam eder. 2000 yılında ilk albümü “BA-BA”yı piyasaya çıkarır.

Bu albümdeki “BA-BA” isimli şarkıyı Türkçe ve Yunanca yorumlar ve Yunanca aksanı ile dikkat çeken Zeynep Sali, 2004 yılında yayınladığı ikinci albümü “Amman Kuzum” ülke çapında ses getirir. 2006 yılında “Mor Yıllar ” isimli üçüncü solo albümü yayınlanır. Bu albümde yer alan “Zordur Oğlum” isimli şarkı ile ilk kez ülkesini uluslararası bir yarışmada temsil eder ve Euro Dance Uluslarası İnternet Yarışması’nda tüm Avrupa’da yapılan halk oylamasıyla birincilik kazanır.

2008 yılında yayınladığı dördüncü solo albümü “Herkes Evine”, 2012 yılında “Sonsuz Ol”adlı albümünü piyasaya sürer. 15 Eylül 2019 tarihinde gitarist Erkan Erzurumlu ile Girne’de evlen Zeynep Sali, Boğa burcudur.

Albümleri:

Ba-Ba (2000)

Amman Kuzum (2004)

Mor Yıllar (2006)

Herkes Evine (2008)

Sonsuz Ol (2012)

No 6 (2015)

Single'ları:

2008 – Bizde Böyle

2010 – Rüya

2010 – Bize Yeter

2012 – Alışkın Değiliz

Ödülleri:

2009 – 13. İstanbul FM Müzik Ödülleri, En İyi Şarkı, Beste Ve Söz (Beş Çayı)

2009 – 15. Kavram Olimpiyat Ödül Töreni, Özel Ödül

2011 – 17. Kral Müzik Ödülleri, Radyolarda En Çok Çalınan Şarkı (Rüya)

2013 – 1. Türkiye Müzik Ödülleri – En İyi Klip – “Her Şey Çok Güzel Olacak”

2013 – 3. Pal FM Müzik Ödülleri – En İyi Klip – “Her Şey Çok Güzel Olacak”

2013 – Haliç Üniversitesi 2013 Yılın EN'leri Ödülleri – Yılın En İyi Kadın Pop Sanatçısı

2015 – 12numara.com.tr Yılın Birincilik Ödülleri – Yılın En Başarılı Kadın Ünlüsü

2016 – 3. En Moda Dergisi Yılın En İyileri – Yılın En İyi Kadın Sanatçısı

2016 – 3. En Moda Dergisi Yılın En İyileri – Yılın En İyi Albümü – No: 6

2016 – Daf Bama Müzik Ödülleri – Akdeniz’in En İyi Sanatçısı

2016 – Daf Bama Müzik Ödülleri – En İyi Türk Kadın Sanatçı

2107 – İstanbul Üniversitesi 1453 Ödülleri – Yılın Müzik Kadını

2108 – Best of Kültür Ödülleri – En İyi Yabancı Single’ı – Magic

Ziynet Sali'nin rol aldığı diziler ve filmler:

2006 – Cennet Mahallesi (Kendisi) (TV Dizisi)

2007 – Arka Sokaklar (Şarkıcı) (TV Dizisi)

2007 – Son Osmanlı Yandım Ali (Rum şarkıcı)(Sinema Filmi)

2007 – Kartallar Yüksek Uçar (Şükran Alev) (TV Dizisi)

2008 – Çılgın Dersane Kampta (Sinema Filmi)

2009 – Geniş Aile (Kendisi) yılbaşı özel bölümü (TV Dizisi) 2014 – Arkadaşım Hoşgeldin (Kendisi) (TV Dizisi)

2015 – Buyur Burdan Bak (Kendisi) (TV Dizisi)