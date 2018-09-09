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Ziynet Sali korkuttu. Sahnede bayıldı! İşte o anlar…
Ziynet Sali korkuttu. Sahnede bayıldı! İşte o anlar…
Şarkıcı Ziynet Sali, bu yıl 5’incisi düzenlenen Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında Beylikdüzü’nde hayranlarının karşısına çıktı.
Magazin 9 Eylül 2018 - 09:45

Sahneye çıktıktan sonra kendisini kötü hisseden ünlü şarkıcı Ziynet Sali bir anda sahneye yığıldı. O anların görüntüleri sosyal medyaya düştü.

İşte Sali'nin bayılması ve sonrasında yaşananlar:

Bayılmanın ardından hızlıca kulise götürülen Ziynet Sali'nin sağlık durumu kontrol edildi. Hayranları twitterdan konserin yarım kaldığını, ne olduğunu anlayamadıklarını belirten mesajlar paylaşarak durumu sosyal medyanın gündemine taşıdı.

ziynet-sali
Ünlü şarkıcı kendisine geldikten sonra tekrar sahneye çıktı. Sali, şarkılarını seslendirerek hayranlarını güzel bir gece yaşattı.

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