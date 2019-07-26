Ziynet Sali, sahnede aşka geldi

‘Bana Da Söyle’ isimli şarkısıyla çıkış yakalamayı başaran Ziynet Sali, dün akşam Harbiye’de sevenleriyle buluştu. Kendisini dinlemeye gelen binlerce hayranına müzik keyfi yaşatan Sali, bir ara sevgilisi Erkan Erzurumlu ile de dans etti.

KONSERDE AŞKA GELDİLER

Konserde birden fazla kostüm değiştiren Ziynet Sali, mini yeşil elbisesiyle sevgilisiyle dans etti. Binlerce kişinin önünde aşka gelen ikilinin coşkulu dansı ise büyük bir keyifle izlendi. Ziynet Sali, dansını sevgilisinin kollarına yatarak bitirirken Erzurumlu da Sali’ye öpücük kondurdu.

