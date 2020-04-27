Ziynet Sali’den örnek hareket…

Şarkıcı Ziynet Sali, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerinin ve yakın dostlarının doğum gününde bağış yapmaları ricasında bulundu.

29 Nisan’da yeni yaşına girecek olan Ziynet Sali, sosyal medya hesabından örnek bir harekette bulundu. Takipçilerine Instagram hesabı üzerinden seslenen Sali, corona virüsü nedeniyle doğum günü yapmayacağını söyledi ve takipçilerine bir çağrıda bulundu.

Sali, sevenlerinden doğum günü hediyesi yerine bağışta bulunmalarını istedi ve şunları yazdı:

“29 Nisan doğum günümde sizlerden hediye ya da kutlama beklemiyorum. Hepimizin evimizde olduğu bu süreçte sizlerden iyilik istiyorum İyilik Paylaş sosyal bağış platformu üzerinden ‘Kansersiz yaşam’ için bir kampanya açtım. Büyük küçük fark etmeksizin yapacağınız bağışlar beni çok sevindirecek. Kanser hastası çocuklarımızı hatırlayalım ve elimizden geldiğince destek olalım temennim var. “