Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Ziynet Sali’den şok evlilik açıklaması: Benim sonum hayranımla…
Ziynet Sali’den şok evlilik açıklaması: Benim sonum hayranımla…
Geride bıraktığımız akşam Bengü'nün düğün törenine katılan şarkıcı Ziynet Sali, evlilikle ilgili yaptığı açıklamayla şaşırttı ve heyecalandırdı.
Magazin 3 Eylül 2018 - 07:18

Düğünün yapıldığı mekana yalnız başına katılan Ziynet Sali, ayaküstü muhabirlerin sorularına yanıt verdi. Sali evlilikle ilgili yöneltilen sorular karşısında: “Müzmin bekar olarak hayatıma devam ediyorum. Vallahi Bengü son çarem. İnşallah burada bulurum kısmetimi. Instagram’da bulacak halim yok ya. (Gülüyor) Sosyal medyadan yüzük ve kolye resmi gönderenler oluyor. Herhalde benim de sonum hayranımla evlenmek olacak. Allah tüm isteyenlere mutluluk versin” şeklinde konuştu. Ziynet Sali bu açıklamasıyla sosyal medya takipçilerini heyecanlandıracak gibi görünüyor.

İLGİLİ HABERZiynet Sali makyajını sildi, selfiesini çekti
Etiketler