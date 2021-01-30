Ziynet Sali’nin paylaştığı video olay oldu

Sahnelere adım attığından beri dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez’e benzetilen Ziynet Sali geçen yıl, “Çekimlerde bu benzetmeden kaçmaya çalışıyorum. Jennifer Lopez’i sanatçı kimliği ile beğenmiyorum. Sahne şovları derseniz harika ama sanat noktasında çok beğenmiyorum” açıklamasını yapmıştı.

Ancak Ziynet Sali Instagram hesabından paylaştığı video ile bir kez daha Jennifer Lopez’e benzerliğiyle gündeme geldi.

Bazı takipçileri şarkıcının son halini beğenirken, bazı takipçileri de olumsuz yorumda bulundu.

İşte yapılan yorumlardan bazıları:

* Yerli Jennifer Lopez… As bayrakları as!

* Keşke bu kadar zorlamasaymış. Biz Ziynet Sali’yi kendi olduğu için seviyoruz.

* Kardeş olsalar bu kadar benzemezler.

* Beğenmediği bir insana benzemeye çalışmak!

* Nasıl yaa! Bu Ziynet Sali mi? Jennifer Lopez sandım.