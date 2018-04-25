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Ziynet Sali’ye Hadise üzerinden ‘ceza yersin’ uyarısı!
Ziynet Sali’ye Hadise üzerinden ‘ceza yersin’ uyarısı!
Şarkıcı Ziynet Sali, sosyal medya hesabından yeni klibinin çekimlerinden bir görüntü paylaştı.
Magazin 25 Nisan 2018 - 07:13

Yaptığı Londra açılımıyla kariyerini yurt dışına da taşıyan Ziynet Sali, şimdilerde yeni klip heyecanını yaşıyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Sali takipçilerine çekimlerini yaptığı klibinden bir sahne paylaştı. Ancak şarkıcı bu paylaşımına hiç beklemediği bir yorum ve uyarı aldı. Kısa bir süre önce klibi müstehcen bulunduğu için yasaklanan Hadise’yi hatırlatan bir takipçisi yatakta görülen Ziynet Sali’ye; “Hadise RTÜK’ten ceza yemişti gecelikten ötürü, sen de ceza yiyeceksin Ziynet” şeklinde bir uyarıda bulundu.

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