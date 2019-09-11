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Ziynet Sali’yi nikah heyecanı sardı
Ziynet Sali’yi nikah heyecanı sardı
15 Eylül'de Kıbrıs'da müzisyen Erkan Erzurumlu ile evlenecek olan şarkıcı Ziynet Sali, önceki gün gelinlik provası için Nişantaşı'nda görüntülendi. Sali'nin oldukça heyecanlı olduğu gözlerden kaçmadı.
Emre ÇEVİK
Magazin 11 Eylül 2019 - 07:18

Nişantaşı’nda yürürken görüntülenen Ziynet Sali gerçekleşecek nikah töreni hakkında gazetecilere bilgi verdi. Şarkıcı,”Prova için geldim. Gelinliği giydiğimde bir tuhaf oldum. Gelinlik sade olacak. Tek gelinlik giyeceğim. Düğün akşamı peri kızı gibi olmak istiyorum. Aile arasında geçecek olan bir nikah töreni olacak, öyle büyük bir düğün olamayacak. Nikah şahitlerimiz Cumhurbaşkanımız ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı olacak. Buradan sizin aracılığınızla Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza teşekkür ediyorum, bizi kırmadılar davetimizi kabul ettiler. Balayı planımız yok şuanda çünkü nikahtan üç gün sonra konserimiz var” dedi.