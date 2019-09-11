Ziynet Sali’yi nikah heyecanı sardı

Nişantaşı’nda yürürken görüntülenen Ziynet Sali gerçekleşecek nikah töreni hakkında gazetecilere bilgi verdi. Şarkıcı,”Prova için geldim. Gelinliği giydiğimde bir tuhaf oldum. Gelinlik sade olacak. Tek gelinlik giyeceğim. Düğün akşamı peri kızı gibi olmak istiyorum. Aile arasında geçecek olan bir nikah töreni olacak, öyle büyük bir düğün olamayacak. Nikah şahitlerimiz Cumhurbaşkanımız ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı olacak. Buradan sizin aracılığınızla Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza teşekkür ediyorum, bizi kırmadılar davetimizi kabul ettiler. Balayı planımız yok şuanda çünkü nikahtan üç gün sonra konserimiz var” dedi.

