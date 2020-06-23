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Zodiac Kıyametin İşaretleri konusu ve oyuncu kadrosu…
Zodiac Kıyametin İşaretleri konusu ve oyuncu kadrosu…
Bir bilim adamının dünyada yaşanacak faciaları durdurma gayreti anlatılıyor. 2014 yılında yayınlanan film televizyon ekranlarında yayınlandığında ilgi görüyor. İşte Zodiac Kıyametin İşaretleri konusu ve oyuncuları...
Magazin 23 Haziran 2020 - 15:21

Zodyak: Kıyametin İşaretleri filmi bilim kurgu ve aksiyon içeriğiyle dikkat çekiyor. Dünya yavaş yavaş sona yaklaşmaktadır. İnsanoğlunun kaderi bir bilim adamının kıyametin şifrelerini çözmesine bağlıdır.

KIYAMETİN İŞARETLERİ OYUNCULARI KİMLER?

Joel Gretsch
Emily Holmes
Reilly Dolman
Andrea Brooks
Aaron Douglas
Ben Cotton
Christopher Lloyd
Douglas Chapman
Russell Roberts
Raf Rogers
Matthew Linnitt
Jessica Storm Smith
Jeffrey Klassen

ZODİAC KONUSU NE?

Kıyametin İşaretleri filminin konusu şu şekilde; Güneş sisteminde ortaya çıkan gizemli bir gezegen dünyayı tehdit etmektedir. Dünya yavaş yavaş sona yaklaşmaktadır. İnsanoğlunun kaderi bir bilim adamının kıyametin şifrelerini çözmesine bağlıdır.

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