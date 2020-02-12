Zöhre Hatun kimdir? Osmanlı tarihinde Zöhre Hatun’un yeri nedir?

Kuruluş Osman dizisinde Zöhre Hatun karakterini Ayşegül Günay canlandırıyor. Sevilen dizi Kuruluş Osman'da adı geçen Zöhre Hatun'un tarihteki yeriyle ilgili bir bilgi bulunmuyor.

Sevilen dizi Kuruluş Osman’daki ‘Zöhre Hatun kimdir? sorusu merak ediliyor. Dizide Zöhre Hatun karakterini Ayşegül Günay canlandıyor. Peki Zöhre Hatun’ın Osmanlı tarihindeki yeri nedir? İşte açıklamalar..

ZÖHRE HATUN TARİHTE KİMDİR?

Bir çok kişinin Kuruluş Osman dizisiyle ismini duyduğu Zöhre Hatun karakteriyle ile ilgili tarihte bir bilgi bulunmuyor.

ZÖHRE HATUN’U CANLANDIRAN AYŞEGÜL GÜNAY KİMDİR?

Ayşegül Günay 9 Kasım 1969 tarihinde Eskişehir’de dünyaya gelmiştir. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.

Kameralar karşısına ilk kez 2006 yılında yayınlanan Kaybolan Yıllar adlı dizide canlandırdığı Niran karakteri ile geçmiş daha sonra; Eşref Saati, Derman, Küçük Kadınlar, Osmanlı Cumhuriyeti, Aile Saadeti, Lale Devri, Yer Gök Aşk, Sümela’nın Şifresi: Temel, Moskova’nın Şifresi: Temel, Asla Vazgeçmem gibi yapımlarda rol almıştır.

Evli ve ikiz iki erkek çocuğu olan Ayşegül Günay şimdilerde, ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman dizisinde Zöhre karakterine hayat vermektedir. Ayşegül Günay, 1.60 metre boyunda, 57 kilo ve Akrep burcudur.

Ayşegül Günay’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kuruluş Osman (Zöhre) (TV Dizisi)

2019 – Şuursuz Aşk (Sinema Filmi)

2019 – Verda (Adalet) (TV Dizisi)

2018 – Çukurdere (TV Dizisi)

2018 – Bir Mucize Olsun (Esma) (TV Dizisi)

2017 – Sümela’nın Şifresi 3: Cünyor Temel (Şehriye) (Sinema Filmi)

2016 – Oflu Hoca'nın Şifresi 2 (Emine) (Sinema Filmi)

2015 – Asla Vazgeçmem (Aytül) (TV Dizisi)

2012 – Moskova’nın Şifresi: Temel (Şehriye) (Sinema Filmi)

2011 – Sümela’nın Şifresi: Temel (Şehriye) (Sinema Filmi)

2010 – Yer Gök Aşk (Sultan) (TV Dizisi)

2010 – Lale Devri (Sultan) (TV Dizisi)

2009 – Küçük Kadınlar (EDa) (TV Dizisi)

2009 – Aile Saadeti (Lamia) (TV Dizisi)

2008 – Osmanlı Cumhuriyeti (Hayat Kadını) (Sinema Filmi)

2008 – Derman (TV Dizisi)

2008 – Eşref Saati (TV Dizisi)

2006 – Kaybolan Yıllar (Niran) (TV Dizisi)