Zootropolis: Hayvanlar Şehri filminin konusu ne?

Zootropolis: Hayvanlar Şehri filminin yönetmenliğini Byron Howard ve Rich Moore üstleniyor. Animasyon filmi Amerikan Film Enstitüsü tarafından 2016'nın En İyi 10 Filmi'nden biri seçildi, En İyi Animasyon Filmi kategorisinde Akademi ve Altın Küre ödülünü kazandı, ayrca BAFTA ödülüne aday gösterildi. İşte Zootropolis: Hayvanlar Şehri filminin konusu ve oyuncu kadrosu...