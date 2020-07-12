Zootropolis: Hayvanlar Şehri filminin konusu ne?
Zootropolis: Hayvanlar Şehri filminin yönetmenliğini Byron Howard ve Rich Moore üstleniyor. Zootropolis: Hayvanlar Şehri filminin seslendirme kadrosunda Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Idris Elba, Jenny Slate, Nate Torrence, Bonnie Hunt, Don Lake, Tommy Chong, J. K. Simmons, Octavia Spencer, Alan Tudyk ve Shakira yer alıyor.
ZOOTROPOLİS KONUSU
Film; polis olmak isteyen bir tavşanın hayallerinin peşinden gitmesini, ulaştıktan sonraki hayal kırıklığını ve işini yapma arzusunda yaşadıklarını konu ediniyor.