Zor Saatler filmi konusu ne? Zor Saatler oyuncuları kimler?

Zor Saatler filmi, sahil güvenlik tarihinde en büyük gemi kurtarma operasyonunu konu alıyor. Bu akşam televizyonda yayınlanacak Zor Saatler filmi konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki Zor Saatler oyuncuları kimler?

Zor Saatler filmi gerçek bir hikayeden uyarlama. Zor Saatler’de Şubat 1952'de New England'da çıkan sert fırtına doğu sahil şeridini vurur. Cape Cod sahillerindeki bir petrol tankeri de fırtınada ikiye ayrılır. Sahil Güvenlik'in dört cesur görevlisi denizde mahsur kalan mürettebatı kurtarmaya başarır. Peki Zor Saatler oyuncuları kimler, konusu ne?

ZOR SAATLER OYUNCULARI VE KONUSU

Zor Saatler, sahil güvenlik tarihinde en büyük gemi kurtarma operasyonunu konu alan heyecan ve macera dolu gerçek bir hikâyeden uyarlama. 18 Şubat 1952'de İngiltere'nin doğu kıyılarını yerle bir eden, yoluna çıkan bütün gemileri parçalayan fırtına, Boston'a bağlı SS Pendleton T-2 petrol tankerini ikiye ayırır. 30 kişilik mürettebatı bulunan gemi hızla sulara gömülmeye başlar. Korku ve panik halindeki ekibi geminin mürettebat yetkisi olan mühendis Ray Sybert kontrol altına almaya karar verir. Ülkenin Doğu kıyısına vuran şiddetli fırtınaya mürettebatı ile karşı durur.

Bu sırada bu büyük yıkımın haberi Chatham, Massachusetts'ta bulunan Amerikan Sahil Güvenlik ofisine ulaşır. Sahil Güvenlik yetkilisi Daniel Cluff, batmakta olan gemiyi kurtarmaları için bir ekibi görevlendirir. Zorlu koşullara rağmen kaptan Bernie Webber ve komutasındaki 4 sahil yetkilisi yetersiz donanımı olan tahtadan yapılmış bir cankurtaran botuyla fırtınanın etkisiyle oluşan dev dalgalar rağmen yola çıkarlar. Bu sıradan bir hayat kurtarma operasyonu değildir, onları hayatlarının en büyük sınavı beklemektedir.

Craig Gillespie'nin yönetimindeki filmde Chris Pine, Akademi Ödüllü ve Altın Küre adayı Casey Affleck, Ben Foster, Holliday Grainger, John Ortiz ve Eric Bana gibi isimler rol alıyor.