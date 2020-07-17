Zorlu Gün filmi kaç yılında çekilmiştir? Zorlu Gün konusu ne, oyuncuları kim?
Son dönem Güney Kore sinemasının dikkat çeken yapımlarından biri olan Zorlu Gün filminin yönetmeni Seong-hun Kim'dir. 2014 yılında vizyona giren Zorlu Gün filminin konusu ve bazı oyuncuları…
ZORLU GÜN KONUSU
Annesinin cenazesinden dönmekte olan polis memuru Gun-Soo, yolculuk esnasında kazara bir adama çarpar ve adam oracıkta hayatını kaybeder. Gun-Soo, anın şokuyla riskli bir karar alarak olayı örtbas etmeye karar verir; adamın cesedini annesinin tabutunun içine saklar. Bu hareketi kısa süre içerisinde büyük karmaşalara neden olacaktır.
ZORLU GÜN OYUNCULARI
Sun-kyun Lee
Cho Jin-Woong
Man-Sik Jeong