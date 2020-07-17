Zorlu Gün filmi kaç yılında çekilmiştir? Zorlu Gün konusu ne, oyuncuları kim?

Zorlu Gün filmi kaç yılında çekilmiştir? Zorlu Gün konusu ne, oyuncuları kim?

Zorlu Gün filmi, bu akşam ekranlarda yayınlanacak. Televizyon izleyicileri, Zorlu Gün filminin konusunu merak ediyor. Bir polis memurunun cinayeti örtbas etmesini konu alan Zorlu Gün filmi ile ilgili bazı bilgiler haberimizde…

Son dönem Güney Kore sinemasının dikkat çeken yapımlarından biri olan Zorlu Gün filminin yönetmeni Seong-hun Kim'dir. 2014 yılında vizyona giren Zorlu Gün filminin konusu ve bazı oyuncuları…

ZORLU GÜN KONUSU

Annesinin cenazesinden dönmekte olan polis memuru Gun-Soo, yolculuk esnasında kazara bir adama çarpar ve adam oracıkta hayatını kaybeder. Gun-Soo, anın şokuyla riskli bir karar alarak olayı örtbas etmeye karar verir; adamın cesedini annesinin tabutunun içine saklar. Bu hareketi kısa süre içerisinde büyük karmaşalara neden olacaktır.

ZORLU GÜN OYUNCULARI

Sun-kyun Lee

Cho Jin-Woong

Man-Sik Jeong