Zorlu Operasyon filmi konusu nedir? Zorlu Operasyon oyuncuları

Zorlu Operasyon filmi konusu ve oyuncularını sayfamızda sizlerle paylaşıyoruz. TV'de pazar akşamı film kuşağıda bu hafta Zorlu Operasyon filmi dikkat çekiyor. İşte aksiyon türündeki Zorlu Operasyon filminin konusunu ve oyuncuları.

Bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak olan Zorlu Operasyon filmi saat 20.00’da başlayacak. Zorlu Operasyon filminin konusunu ve oyuncularını sizler için haberimizde paylaşıyoruz. İşte filmden detaylar….

ZORLU OPERASYON FİLMİ KONUSU

Narkotik şubede görev yapan beş polis, peşinde oldukları suçluya yaklaşmak ve kanıt toplamak için sıradan bir tavuk restoranında kamufle olurlar. Burada tıpkı garson ve aşçı gibi çalışmaya başlayan polisler hesapta olmayan işler ile karşılaşırlar. Yaptıkları tarif beğenilince gizlenmek için girdikleri restoran bir anda ülkede çok büyük popülerlik kazanır. Operasyonun gizliliğini korumak ve suçluları yakalamak sandıklarından daha zor olacaktır.

ZORLU OPERASYON OYUNCULARI

Ryu Seung Ryong, Lee Hanee, Gong Myung, Shin Ha Kyun