Zozibini Tunzi 2019 Kainat Güzeli seçildi, ilk Afro saçlı kadın unvanını elde etti

Zozibini Tunzi… 1993 yılında, Güney Afrika’nın Doğu Kap şehrinin Tsolo kasabasında doğdu. Üç çocuklu bir ailenin kızı olan Tunzi, Cape Peninsula Teknoloji Üniversitesi’nde halkla ilişkiler yönetimi alanında eğitim aldı. Mezun olduktan sonra uluslararası reklam ajansı Ogilvy’nin Cape Town şubesinde halka ilişkiler stajyeri olarak çalıştı. Daha sonra halka ilişkiler uzmanı olarak görev yaptı.

Tunzi, geçen ağustos ayında Güney Afrika Güzellik Yarışması’na katıldı. 35 yarı finalist arasında yer alan Tunzi, önce ilk 16’ya girdi, ardından ise final yarışmasında Güney Afrika Güzeli seçildi. Derece almasından dolayı 1 milyon Güney Afrika Randı yani yaklaşık 400 bin TL, bir otomobil, dayalı döşeli bir daire kazanan Tunzi, dün akşam da Miss Universe yarışmasında ülkesini temsil etti ve 2019 Kainat Güzeli seçildi.

Yarışmada Porto Riko’dan Madison Anderson ile son ikiye kalan Zozibini, adının açıklanmasıyla birlikte, ilk Afro saçlı kadın unvanını elde etti. “Kadınların saçlarıyla, ten renkleriyle aynen benim gibi göründüğü güzelliğin dikkate alınmadığı bir dünyada büyüdüm” diyen Tunzi, sosyal medyaya da damgasını vurdu.

Tacını almadan önce yaptığı konuşmada, “Bence bu, bugün bitmeli. Çocuklardan bana bakmalarını ve yüzümü görmelerini istiyorum. Onlardan kendi yüzlerinin benim yüzümdeki yansımasını görmelerini istiyorum” diyen Zozibini, günümüz güzellik algılarını da yıkmış oldu.