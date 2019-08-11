Züğürt Ağa filminin konusu nedir? İşte Züğürt Ağa filminin oyuncu kadrosu…

En iyi Türk filmlerinden biri olan Züğürt Ağa'nın başrolünde usta oyuncu Şener Şen yer alıyor. Filmin senaryosunu Yavuz Turgul yazıyor, yönetmenliğini ise Nesli Çölgeçen üstleniyor. İşte Züğürt Ağa filmi hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...

Züğürt Ağa filminin konusu şöyle; Haraptar adlı köyün haşmetli ağası (Şener Şen), her gün yeni bir kan isteyen babası Abdo’yla yaşadığı yörede egemenliğini sürdürürken her şey tersine gelişir. Yanaşmalarının küçük kızıyla gerdeğe giren baba, yaşamını yitirir. Köylüler ağanın ürünlerini çalıp satarlar. Kuraklık nedeniyle topraklarını da baraj yapmak isteyen politikacılara satarak kendini kente atan ağa, burada da tutunamayacaktır. Karısına varıncaya kadar herkesin terk ettiği ağaya sadık kalan yalnızca yanaşmanın kızı Kiraz’dır.

ZÜĞÜRT AĞA FİLMİNİN KADROSU

Şener Şen

Rolü : Ağa

Erdal Özyağcılar

Rolü : Kekeç Salman

Nilgün Nazlı

Rolü : Kiraz

Füsun Demirel

Rolü : Ağanın karısı

Atilla Yiğit

Bahri Selin

Rolü : Abdo Ağa

Can Kolukısa

Rolü : Kahya

Ayla Arslancan