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Züğürt Ağa filminin konusu nedir? İşte Züğürt Ağa filminin oyuncu kadrosu…
Züğürt Ağa filminin konusu nedir? İşte Züğürt Ağa filminin oyuncu kadrosu…
En iyi Türk filmlerinden biri olan Züğürt Ağa'nın başrolünde usta oyuncu Şener Şen yer alıyor. Filmin senaryosunu Yavuz Turgul yazıyor, yönetmenliğini ise Nesli Çölgeçen üstleniyor. İşte Züğürt Ağa filmi hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...
Magazin 11 Ağustos 2019 - 20:19

Züğürt Ağa filminin konusu şöyle; Haraptar adlı köyün haşmetli ağası (Şener Şen), her gün yeni bir kan isteyen babası Abdo’yla yaşadığı yörede egemenliğini sürdürürken her şey tersine gelişir. Yanaşmalarının küçük kızıyla gerdeğe giren baba, yaşamını yitirir. Köylüler ağanın ürünlerini çalıp satarlar. Kuraklık nedeniyle topraklarını da baraj yapmak isteyen politikacılara satarak kendini kente atan ağa, burada da tutunamayacaktır. Karısına varıncaya kadar herkesin terk ettiği ağaya sadık kalan yalnızca yanaşmanın kızı Kiraz’dır.

ZÜĞÜRT AĞA FİLMİNİN KADROSU

Şener Şen
Rolü : Ağa
Erdal Özyağcılar
Rolü : Kekeç Salman
Nilgün Nazlı
Rolü : Kiraz
Füsun Demirel
Rolü : Ağanın karısı
Atilla Yiğit
Bahri Selin
Rolü : Abdo Ağa
Can Kolukısa
Rolü : Kahya
Ayla Arslancan

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