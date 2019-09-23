Zuhal Olcay: ‘Duygusal şiddete maruz kaldım’

Zuhal Olcay, bugüne kadar fiziksel bir şiddete uğramadığını ancak birçok kez duygusal şiddet gördüğünü açıkladı.

Müziği Boğaz’a taşıyan ‘Müzik Boğaz’dan Gelir’in konuğu usta sanatçı Zuhal Olcay’dı. Boğaz’ın eşsiz manzarasına şarkıları ile eşlik eden Zuhal Olcay, magazinburada’ya yaptığı açıklamada, Aşk Tesadüfleri Sever-2 filminin setinde Nesrin Cevadzade ile tartışmasının yaptıkları işin gereği olduğunu söyledi. 40 yıllık meslek hayatında bu gibi durumlara çok rastladığını açıklayan Olcay, “Kadına şiddete olan tepkilerin bir moda akımı haline gelmesinden endişe ediyorum. Ciddi bir eğitim sorunu var. Gerçekten kadına şiddete karşı gelmek gerekiyor” dedi.

‘DUYGUSAL ŞİDDETE UĞRADIM’

Olcay kendisinin bugüne kadar kendisinin fiziksel bir şiddetle karşılaşmadığını fakat duygusal şiddete birçok defa maruz kaldığını söyledi.

Zuhal Olcay'ı izleyenler arasında sevgilisi Mazlum Çimen'de vardı.

Mazlum Çimen boğazda Zuhal Olcay'ı dinlemenin içindeki sesin kendisine geri dönüşü gibi olduğunu söyledi.

Müzik Boğazdan gelir teknesi 900 kişilik müziksever dinleyicisini önümüzdeki günlerde 27 Eylül'de Ahmet Arslan Grup Abdal, 4 Ekim de Feridun Düzağaç, 11 Ekim de Cem Adrian, 18 Ekim de Nazan Öncel, 25 Ekim de Resul Dindar, Ekin Uzunlar ile ağırlayacak.