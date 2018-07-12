Zuhal Olcay’a verilen 11 ay 20 gün hapis cezası ertelendi

Kadıköy’de sahne aldığı mekanda şarkı söylerken Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği gerekçesiyle 10 ay hapse çarptırılan sanatçı Zuhal Olcay’ın cezası suçu alenen işlediği gerekçesiyle artırıldı. İstinaf Mahkemesi, Olcay hakkında 11 ay 20 gün hapis cezasına karar verdi ve hapis cezasını erteledi.

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Sahne aldığı bir mekanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a uyarladığı bir şarkının ardından el işareti yapması nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 10 ay hapse çarptırılan sanatçı Zuhal Olcay’ın cezası artırıldı.

“FEVREN YAPILMIŞ BİR HAREKET”

Suçun alenen işlendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatlarının karara itiraz etmesi üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi yeniden yargılama yaptı. Davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanık Zuhal Olcay ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı katıldı. Hakaret kastıyla hareket etmediğini söyleyen Olcay, “Fevren yapılmış bir harekettir. Verilen kararın kaldırılmasını, beraat kararı verilmesini isterim. Aksi kanaatteyseniz, ceza verilecekse paraya çevrilmesini isterim” ifadelerini kullandı.

ÜST SINIRDAN CEZA VERİLMESİNİ İSTEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı ise, “Olayın meydana geldiği yerin aleniyet unsurunun oluştuğu bir yer olduğunu söyleyerek üst sınırdan ceza verilmesini istedi.

ALENEN HAKARETTEN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Duruşmada savcı, olayın gerçekleştiği ortam nedeniyle sahnede ve kamuya açık bir alanda eylemin gerçekleştirdiğini belirterek cezada artırıma gidilmesini gerektiğini ifade etti. Yerel mahkeme kararının kaldırılarak “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

ARTIRILAN CEZA ERTELENDİ

Yerel mahkeme tarafından “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan verilen 10 aylık hapis cezasını kaldıran mahkeme, suçun aleni bir yerde işlendiğini kaydederek, Zuhal Olcay’ın “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 11 ay 20 gün hapsine karar verdi. Mahkeme cezayı Olcay’ın olaydan sonra duyduğu pişmanlık nedeniyle 1 yıl 6 ay süreyle erteledi.