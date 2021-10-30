Zuhal Olcay’dan AKM sitemi: Ahdim olsun!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, Tekirdağ'da bir otelde konser veren Zuhal Olcay, 13 yıl aradan sonra açılan Atatürk Kültür Merkezi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Olcay, "Her ne kadar davet edilmediysek de açılışa, orası zaten bizim" ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr

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Tekirdağ'da bir otelde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için düzenlenen baloda konser veren Zuhal Olcay, Atatürk Kültür Merkezi’nin açılışına ilişkin konuştu.

“ORADA OYNAMADAN ÖLMEYECEĞİM”

Sanatçı Zuhal Olcay, sahnede şunları söyledi:

“Benim O’na (Atatürk) ayrıca müteşekkir olduğum bir şey var. Ben O’nun Ankara’da kurduğu Devlet Konservatuarı’nda, beş yıl parasız yatımı okuyarak mezun oldum. O’na bambaşka çok daha fazla şükranla bağlıyım.

* Ahdim olsun, bu gece açılışı yapılan ve daha önce sahnesinde defalarca oynadığım AKM’de (Atatürk Kültür Merkezi) bir oyun daha oynamadan gitmeyeceğim. Her ne kadar davet edilmemişsek de açılışa, orası zaten bizim. Orayı çok seviyorum. Orada oynamadan ölmeyeceğim.

Konserden elde edilen gelir Türkiye Yardım Sevenler Derneği Tekirdağ Şubesi, Atatürkçü Düşünce Derneği Tekirdağ Şubesi ve Muhtaç Çocukları Koruma ve Topluma Kazandırma Derneği’ne bağışlandı.

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