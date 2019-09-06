Zuhal Olcay’dan Nesrin Cavadzade tepkisi!

Aşk Tesadüfleri Sever 2 filminin ekibi, çekimlerin tamamlanmasını bir parti düzenleyerek kutladı. Ancak Zuhal Olcay, filmin başrol oyuncusu Nesrin Cavadzade'nin düzenlenen organizasyona geç gelmesinden dolayı partiyi terk etti.

‘Aşk Tesadüfleri Sever 2’ ekibi, çekimlerin bitişini Beykoz’daki bir mekanda partiyle kutladı. Keyifli başlayan gecede Zuhal Olcay gerildi.

ZUHAL OLCAY ORGANİZASYONU TERK ETTİ

Basın toplantısı ile başlayacak olan gece filmin başrol oyuncusu Nesrin Cavadzade’nin geç gelmesiyle 2 saat geç yapıldı. Toplantıda ilk sözü alan Ömer Faruk Sorak, başrol oyuncusuna geç kaldığı için sitem etti. Zuhal Olcay da tepkisini basın toplantısını terk ederek gösterdi.

PARTİDEN ERKEN AYRILDI

Zuhal Olcay’ı çıkarken yakalayan filmin yapımcısı, Olcay’dan geri dönüp birkaç soru cevaplamasını rica etti. Yapımcıyı kırmayan usta oyuncu, partiye geri dönerek muhabirlerle 3 dakika sohbet etti. Ancak siniri yatışmayan oyuncu, röportaj verdikten sonra partiden ayrıldı.