Zuhal Topal gözyaşlarına boğuldu
Hafta içi her gün yayınlanan yarışma programı Zuhal Topal’la Sofrada’nın son bölümünde, sunucu Zuhal Topal sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
GÖZ YAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Sağlık çalışanlarının zor şartlar altında kendi canlarını hiçe saydıklarını söyleyen Topal, “Kendi ailelerinden uzakta, çok zor koşullar altında canla başla gece gündüz demeden çalışan, maske takmaktan yüzleri yara olan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim, onlara minnet borçluyuz” dedi. Zuhal Topal konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı. Zuhal Topal’ın bu sözleri yarışmacılara da duygusal anlar yaşattı.