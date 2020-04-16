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Zuhal Topal gözyaşlarına boğuldu
Zuhal Topal gözyaşlarına boğuldu
FOX TV'de yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada programında duygusal anlar yaşandı. Sunucu Zuhal Topal, corona virüsü salgınında büyük özveriyle mücadele eden sağlık çalışanlarıyla ilgili konuşurken gözyaşlarını tutamadı.
Magazin 16 Nisan 2020 - 09:55

Hafta içi her gün yayınlanan yarışma programı Zuhal Topal’la Sofrada’nın son bölümünde, sunucu Zuhal Topal sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

GÖZ YAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Sağlık çalışanlarının zor şartlar altında kendi canlarını hiçe saydıklarını söyleyen Topal, “Kendi ailelerinden uzakta, çok zor koşullar altında canla başla gece gündüz demeden çalışan, maske takmaktan yüzleri yara olan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim, onlara minnet borçluyuz” dedi. Zuhal Topal konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı. Zuhal Topal’ın bu sözleri yarışmacılara da duygusal anlar yaşattı.

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