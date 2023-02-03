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Zuhal Topal’dan Maldivler pozu

Ünlü sunucu ve oyuncu Zuhal Topal ailesiyle birlikte Maldivler'e gitti. Topal, tatil pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

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Zuhal Topal’dan Maldivler pozu

Zuhal Topal, okulların tatile girmesiyle birlikte ailesi ve arkadaşlarıyla soluğu Maldivler’de aldı.

Tatilin tadını çıkaran Topal, çektiği kareleri bol bol takipçileriyle paylaştı.

46 yaşındaki ünlü sunucunun beyaz bikinili pozlarına “Gençlere taş çıkarıyorsun” yorumları yapılırken, bikini modeliyle de alay konusu oldu.

Zuhal Topal’ın beyaz bikinisini sosyal medya kullanıcıları ‘bebek bezine’ benzetti.

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