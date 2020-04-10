Zuhal Topal’la Sofrada’da programına tepki yağdı

Hafta içi her gün Zuhal Topal'ın sunumu ile FOX ekranlarında yayınlanan yemek yarışması Zuhal Topal'la Sofrada programında corona virüsü nedeniyle formatı değişti. Dizi ve programlar corona virüsü sonrası tek tek iptal olurken programın iptal edilmemesi tepki topladı.

Gelinlerin kayınvalideleri ile beraber en yüksek yemek puanına ulaşıp haftanın birincisi olabilmek için ter döktüğü yarışma programı Zuhal Topal’la Sofrada’da corona virüsü sonrası format değiştirdi.

TEPKİLERE YOL AÇTI

Kendine güvenen gelinlerin tüm rakiplerini geride bırakarak 15 bin TL’lik büyük ödülün sahibi olabilmek için üstün gayret sarf ettiği yarışma programı Zuhal Topal’la Sofrada’da bu hafta itibariyle yepyeni bir konsepte geçilmesi izleyici kitlesini şoke etti. Dizi ve programlar corona virüsü sonrası tek tek iptal olurken bu karar herkesi şaşırttı. Zuhal Topal yaptığı açıklamada çekimlerin program tarafından belirlenen yeni evde olacağını söyledi. Corona virüsü sonrası böyle bir karar alınması sosyal medyada tepkilere yol açtı.

ÖNLEM ALINMIYOR

Corona virüsü tedbirleri kapsamında neredeyse sokağa çıkmanın bile yasak olduğu ülkemizde yarışmada set çalışanları hariç 9 kişi oldukça yakın şekilde yarışıyor ve bu sırada maske ve eldiven de kullanılmıyor. Önlemin alınmadığı program sosyal medyada tepki çekti. Yarışmayı izleyenler insan hayatını hiçe sayan bu programın kaldırılması istedi.

