Zülfü Livaneli, mütevaziliğinden ödün vermedi

Yemeğini aldıktan sonra hayranlarının yoğun ilgisi ile karşılaşan Livaneli hayranlarının fotoğraf isteklerini tek tek yerine getirdi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sanatçı, her şeyin yolunda gittiğini biraz gezmek için dışarıya çıktığını söyledi.

“EKREM İMAMOĞLU GÜZEL BİR KONUŞMA YAPTI”

Geçtiğimiz günlerde Harbiye Açıkhava sahnesinde verdiği konseri hakkındaki soruları yanıtlayan Livaneli “2 gecenin tamamen dolu olduğu bir konser oldu yetmedi, daha da çok konser olacak inşallah. Yeni bir konsept yaptık senfoni orkestrası çalıyor, solistler söylüyor ben de daha çok hikayelerini anlatıyorum bu parçaların, Türkiye'nin yarım yüzyıllık Nazım Hikmet, Uğur Mumcu, Yaşar Kemal’i anlatan görsellik de var müzik de var İnsanlar çok eğlendi, ağladı üzüldü. Ekrem İmamoğlu da geldi kendisi de güzel bir konuşma yaptı. Herkese teşekkür ediyorum ilgilerinden dolayı sağolsunlar” dedi. Zülfü Livaneli röportajın ardından gazeteciler ile vedalaşarak sevenleri ile fotoğraflarını çektirmeye devam etti.