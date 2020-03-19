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Zülfü Livaneli’den Corona virüsü açıklaması! Karantina altında mı?
Zülfü Livaneli’den Corona virüsü açıklaması! Karantina altında mı?
Müzisyen kimliğinin yanında senarist, yazar ve yönetmen kimliklerini de barındıran Zülfü Livaneli hakkında Corona virüsüne yakalandığına dair bir haber yapıldı.
Magazin 19 Mart 2020 - 07:47

Dünyayı etkisi altına alan virüsün mağdurlarından biri olarak gösterilen Zülfü Livaneli’nin test sonucunun pozitif çıktığı ve başarılı sanatçının, ailesiyle birlikte bir hastanede karantina altında tutulduğu iddia edilmişti. Livaneli, hakkında ortaya atılan bu korkutucu iddialar sonrasında sessizliğini bozdu ve sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunarak söz konusu haberin doğru olmadığını sağlığının yerinde olduğunu söyledi.


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