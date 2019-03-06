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Zülfü Livaneli’nin kardeşi hayata gözlerini yumdu
Zülfü Livaneli’nin kardeşi hayata gözlerini yumdu
Sanatçı Zülfü Livaneli'nin 10 yıl boyunca Kültür Bakanlığı HAGEM Genel Müdürlüğü yapan kardeşi Seyhan Livaneli, hayata gözlerini yumdu. Usta sanatçı bu haberi sosyal medya sayfasından duyurdu.
Magazin 6 Mart 2019 - 11:16

Zülfü Livaneli’nin 10 yıl boyunca Kültür Bakanlığı HAGEM Genel Müdürlüğü yapan kardeşi Seyhan Livaneli, hayatını kaybetti.

“SENİ ÇOK ÖZLEYECEĞİZ SEYHOŞ”

10 yıl Kültür Bakanlığı HAGEM Genel Müdürlüğü yapan Seyhan Livaneli, 6 Mart’ta Alsancak Hocazade Camiinde kılınacak öğle namazının ardından Urla Güvendik Mezarlığına defnedilecek.Seyhan Livaneli ile ilgili ailesinin taziye mesajı şöyle: “Ardında kocaman bir boşluk bıraktın, seni çok özleyeceğiz Seyhoş. Evlatları Mina, Senem, Samil, kardeşleri Zülfü, Asım, Ferhat, yengesi Ülker, yeğenleri Aylin, Ceren, Defne, Murat Livaneli. Merhum Mustafa Sabri bey ve Şükriye hanımın kızı Seyhan Livaneli’nin cenazesi 6 Mart 2019 tarihinde Alsancak Hocazade Camiinde kılınacak öğle namazının ardından Urla Güvendik Mezarlığına defnedilecektir”

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Son güncelleme: 11:17 - 06.03.2019
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