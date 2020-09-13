Zümrüdüanka 10. bölümde konakta yeni dönem başlıyor! 11. bölüm fragmanı geldi mi?

Zümrüdüanka 10. bölümde; Sevdiği kadın olmadan nefes almak, Serhat'ın bugüne kadar verdiği en büyük sınavıdır. Serhat, Zümrüt'ü kendisinden çalan kişinin peşindedir. Ancak, Abbas ve Azimet'in de Serhat için başka planları vardır. Serhat'ın gerçeği öğrenmesine engel olmak için, geçmiş defterleri açarlar. Ancak eski hesaplar açıldığında, konakta yepyeni bir devir başlayacak ve hiçbir şey, eskisi gibi olmayacaktır.

ZÜMRÜDÜANKA 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zümrüdüanka’nın 11. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı andan itibaren haberimizde olacak.

ZÜMRÜDÜANKA FRAGMANLARI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Suhandan, Özgüç Konağı'ndaki yaşantısına devam ederken, tüm şartlara rağmen ayakta kalmaya çalışır. Hamit'in Suhandan'a olan ilgisi günden güne artarken, Canan'ın da rahat durmaya niyeti yoktur. Serhat, hayatını kökünden değiştirecek bir sırrı öğrenir. Bu sırrın ortaya çıkmasıyla birlikte, önemli bir yol ayrımına gelir. Vermesi gereken kararla; sadece kendisinin değil, tüm konağın kaderini değiştirecektir.