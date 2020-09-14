Zümrüdüanka 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Zümrüt’ün acı gerçekleri…

Zümrüdüanka dizisinin 11. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşan Zümrüdüanka'nın son bölümünde; Serhat, Zümrüt’ü kendisinden çalan kişinin peşine düştü. Ancak, Abbas ve Azimet’in de Serhat için başka planları vardı. İşte Zümrüdüanka 11. bölüm 2. fragmanı...

ZÜMRÜDÜANKA 11. BÖLÜM 2. FRAGMANI GELDİ

ZÜMRÜDÜANKA 11. BÖLÜM FRAGMANI



SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Demirkan Konağı'nda, yepyeni bir dönem başlamıştır. Serhat, Zümrüt'ün yokluğunda yeni hayatına alışıp, acılarıyla başa çıkmaya çalışır. Ama sevdiği kadın olmadan nefes almak; Serhat'ın bugüne kadar verdiği, en büyük sınavıdır.

Serhat, Zümrüt'ü kendisinden çalan kişinin peşindedir. Ancak, Abbas ve Azimet'in de Serhat için başka planları vardır. Serhat'ın gerçeği öğrenmesine engel olmak için, geçmiş defterleri açarlar. Ancak eski hesaplar açıldığında, konakta yepyeni bir devir başlayacak ve hiçbir şey, eskisi gibi olmayacaktır. Suhandan, Özgüç Konağı'ndaki yaşantısına devam ederken, tüm şartlara rağmen ayakta kalmaya çalışır. Hamit'in Suhandan'a olan ilgisi günden güne artarken, Canan'ın da rahat durmaya niyeti yoktur. Serhat, hayatını kökünden değiştirecek bir sırrı öğrenir. Bu sırrın ortaya çıkmasıyla birlikte, önemli bir yol ayrımına gelir. Vermesi gereken kararla; sadece kendisinin değil, tüm konağın kaderini değiştirecektir. Azimet ve Abbas'ın planı, işleyecek midir? Serhat, Zümrüt'ün yokluğunda küllerinden yeniden doğabilecek midir?