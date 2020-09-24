Zümrüdüanka 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Zümrüt gerçekleri öğreniyor…

ZÜMRÜDÜANKA 12. BÖLÜM 2. FRAGMANI
Zümrüt gerçeğe ulaşıyor… #Zümrüdüanka‘nın yeni fragmanı yayında! @FOXTurkiye pic.twitter.com/Nb50uo9i0G
— Zümrüdüanka (@zumruduankafox) September 24, 2020
ZÜMRÜDÜANKA 12. BÖLÜM 1. FRAGMANI
Kulağımızda o ses: “Zümrüt Kuloğlu…” #Zümrüdüanka'nın yeni bölüm fragmanı yayında! @FOXTurkiye pic.twitter.com/uO2W66MpWL
— Zümrüdüanka (@zumruduankafox) September 19, 2020
ZÜMRÜDÜANKA 12. BÖLÜM ÖN İZLEMESİ
Zümrüt kendisine söylenen yalanın hesabını soruyor! 12. bölümün önizlemesi yayında. #Zümrüdüanka @FOXTurkiye https://t.co/wqgQiJW9L1 pic.twitter.com/IhqLBqraSI
— Zümrüdüanka (@zumruduankafox) September 23, 2020
ZÜMRÜDÜANKA 11. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Suhandan, Özgüç Konağı'ndaki yaşantısına devam ederken, tüm şartlara rağmen ayakta kalmaya çalışır. Hamit'in Suhandan'a olan ilgisi günden güne artarken, Canan'ın da rahat durmaya niyeti yoktur. Serhat, hayatını kökünden değiştirecek bir sırrı öğrenir.
Bu sırrın ortaya çıkmasıyla birlikte, önemli bir yol ayrımına gelir. Vermesi gereken kararla; sadece kendisinin değil, tüm konağın kaderini değiştirecektir.