Zümrüdüanka 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Zümrüt gerçekleri öğreniyor…

Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşan Zümrüdüanka'da heyecan bitmiyor. Yayınlanan 2. fragmanda; Zümrüt, Serhat'ın kendisine yalan söylemesini kabullenemiyor. Olanlar karşısında kendini çaresiz hisseden Zümrüt, sonunda tüm gerçekleri öğreniyor. İşte Zümrüdüanka 12. bölüm 2. fragmanı...

ZÜMRÜDÜANKA 12. BÖLÜM 2. FRAGMANI

ZÜMRÜDÜANKA 12. BÖLÜM 1. FRAGMANI

ZÜMRÜDÜANKA 12. BÖLÜM ÖN İZLEMESİ

ZÜMRÜDÜANKA 11. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Suhandan, Özgüç Konağı'ndaki yaşantısına devam ederken, tüm şartlara rağmen ayakta kalmaya çalışır. Hamit'in Suhandan'a olan ilgisi günden güne artarken, Canan'ın da rahat durmaya niyeti yoktur. Serhat, hayatını kökünden değiştirecek bir sırrı öğrenir.

Bu sırrın ortaya çıkmasıyla birlikte, önemli bir yol ayrımına gelir. Vermesi gereken kararla; sadece kendisinin değil, tüm konağın kaderini değiştirecektir.