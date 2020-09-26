Zümrüdüanka 12. bölümde gerçekler ortaya çıkıyor! 13. bölüm fragmanı geldi mi?

Zümrüdüanka'nın bugün yayınlanan 12. bölümünde Zümrüt, kendisinden saklanan sırlardan birini öğrenmiştir. Deniz’in gerçekte kim olduğu da böylece ortaya çıkmıştır. Azimet’in kurduğu oyun, istediği gibi sonlanmıştır. Zümrüdüanka'nın yayınlanan son bölümünün ardından gözler 13. bölüm fragmanına çevrildi.

Zümrüdüanka 12. son bölümde Zümrüt, Serhat'la olan geçmişini ve aşkını sorgulamaya başlar. Serhat için, Zümrüt'ten başkası yoktur, olmayacaktır da. Ancak Zümrüt'ü buna inandırmaya çalışırken, iki aşık, başka sınavlara tabi tutulacaklardır. Deniz de Serhat'ın hayatında kalıcı olmak adına, elini yükseltir ve tehlikeli adımlar atmaya başlar.

ZÜMRÜDÜANKA 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zümrdüanka’nın 13. yeni bölüm fragmanı kanal tarafından yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki link üzerinden izleyebilirsiniz.

ZÜMRÜDÜANKA FRAGMANLARI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Suhandan, yaşadığı büyük acıdan sonra, kendi seçimlerini yapmaya başlar. Artık, kimsenin hayatı üzerinde tahakküm kurmasına izin vermeyecektir.

Serhat hem Zümrüt'ü hem kızını kalbinde tutabilmek için, başka cephelerde savaşlar vermektedir. Ancak Cihan'ın araladığı kapı; ikisi arasında, uzun süre bitmeyecek bir savaşın başlangıcı olacaktır.