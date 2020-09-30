Zümrüdüanka 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Zümrüdüanka dizisinin 13. bölüm 2. fragmanı geldi. Alp Navruz, Ceren Yılmaz, İsmail Hacıoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölüm son fragmanında, Zümrüt'ün Serhat'a söylediği "Adımı da varlığımı da unut" sözleri dikkat çekiyor. İşte Zümrüdüanka 13. bölüm 2. fragmanı...

ZÜMRÜDÜANKA 13. BÖLÜM 2. FRAGMANI

ZÜMRÜDÜANKA 13. BÖLÜM İLK FRAGMANI

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Zümrüt, kendisinden saklanan sırlardan birini öğrenmiştir. Deniz'in gerçekte kim olduğu da böylece ortaya çıkmıştır. Azimet'in kurduğu oyun, istediği gibi sonlanmıştır.

Zümrüt, Serhat'la olan geçmişini ve aşkını sorgulamaya başlar. Serhat için, Zümrüt'ten başkası yoktur, olmayacaktır da. Ancak Zümrüt'ü buna inandırmaya çalışırken, iki aşık, başka sınavlara tabi tutulacaklardır. Deniz de Serhat'ın hayatında kalıcı olmak adına, elini yükseltir ve tehlikeli adımlar atmaya başlar.

Suhandan, yaşadığı büyük acıdan sonra, kendi seçimlerini yapmaya başlar. Artık, kimsenin hayatı üzerinde tahakküm kurmasına izin vermeyecektir.

Serhat hem Zümrüt'ü hem kızını kalbinde tutabilmek için, başka cephelerde savaşlar vermektedir. Ancak Cihan'ın araladığı kapı; ikisi arasında, uzun süre bitmeyecek bir savaşın başlangıcı olacaktır.

Zümrüt, hayatını yerle bir edecek gerçeği öğrenebilecek midir? Serhat, aşk için ne kadar yanacaktır?