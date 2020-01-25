Zümrüdüanka 2. yeni bölüm fragmanı: Niye beklemedin beni Zümrüt? Zümrüdüanka ilk bölüm izle…

Zümrüdüanka dizisi ilk bölümü ile bu akşam ekran geldi. Hatice Aslan, Selim Bayraktar, Ayten Uncuoğlu, Serhat Özcan gibi oyuncuların yer aldığı Zümrüdüanka son bölümde; Üffet'in oynadığı oyunu herkes fark ediyor. İşte Zümrüdüanka yeni bölüm fragmanı ve son bölümden detaylar...

Yapımını Pastel Film’in, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği, yönetmen koltuğuna Cemal Şan’ın oturduğu, senaryosunu ise Can Sinan’ın kaleme aldığı Zümrüdüanka ilk bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Zümrüdüanka ilk bölümün hemen ardından 2. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

ZÜMRÜDÜANKA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ZÜMRÜDÜANKA SON BÖLÜM İZLE

DİZİNİN KONUSU

Zümrüt Kuloğlu, Nevşehir'in en müflis mahallesinde babası, annesi ve iki kız kardeşiyle birlikte yaşamakta, İç Anadolu'nun en kudretli ailelerinden Demirkanların fabrikasında çalışmaktadır… Zümrüt'ün annesi Ülfet halinden sürekli şikayet eden, kızlarını hayırlı bir kısmetle evlendirip yaşadıkları rezil hayattan kurtulmanın hesapları peşinde olan bir kadındır…

Zümrüt, bir yandan onun baskılarıyla başa çıkmaya uğraşırken diğer yandan Demirkanların varislerinden Adil Bey'in evlenme teklifini annesinden gizlemeye çalışmaktadır… Ne var ki Ülfet bunu öğrenecek ve kızını nikah masasına oturtmak için bin bir çeşit oyuna başvuracaktır… Zümrüt ise her şeye rağmen direnecektir. Çünkü yüreğini kavuran bir sır vardır… Zümrüt, Demirkanların Suriye'de şehit düşen torunu Serhat'a aşıktır… Ve bu aşk küle dönmüştür…