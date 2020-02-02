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Zümrüdüanka 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zümrüdüanka 2. son bölüm izle…
Zümrüdüanka 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zümrüdüanka 2. son bölüm izle…
2020 yılının ilk dizilerinden olan Zümrüdüanka 2. bölümüyle ekranlara geldi. Zümrüdüanka 2. bölümde Serhat’ın dönüşü Zümrüt’ü darmadağın etmiştir. Serhat’ın da yüreği yangın yeridir. Serhat’ın dönüşüyle bayram yaşayan Demirkan Ailesi ise başlarına gelecek büyük felaketlerin farkında değildir. Peki Zümrüdüanka 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...
Magazin 2 Şubat 2020 - 08:58

Zümrüdüanka 2. son bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümde Oğlunun ölümünden dolayı Zümrüt'ü suçlayan Azimet onun ölüm fermanını imzalar, ama bilmiyordur ki Adil son nefesini verirken Zümrüt'ü Serhat'a emanet etmiştir. Peki Zümrüdüanka 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar…

ZÜMRÜDÜANKA 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zümrüdüanka dizisinin 3. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı ve son bölüm internet üzerinden yayınlandığı anda aşağıdaki linklerde olacak.

ZÜMRÜDÜANKA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ZÜMRÜDÜANKA SON BÖLÜM İZLE

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serhat'ın dönüşü Zümrüt'ü darmadağın etmiştir. Serhat'ın da yüreği yangın yeridir. Serhat'ın dönüşüyle bayram yaşayan Demirkan Ailesi ise başlarına gelecek büyük felaketlerin farkında değildir. Faili meçhul bir cinayete kurban giden Adil'in beklenmeyen ölümü herkesi perişan eder. Kurduğu hayallerin suya düşeceğinden korkan Ülfet karalar bağlar.