Zümrüdüanka 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zümrüdüanka 3. son bölüm izle…

Hatice Aslan, Selim Bayraktar, Ayten Uncuoğlu, Serhat Özcan gibi oyuncuların yer aldığı Zümrüdüanka 3. bölümü ile ekrana geldi. Son bölümde; Serhat’ın Zümrüt’le evleneceğini açıklaması Demirkan Konağı’nı temellerinden sarstı. Peki Zümrüdüanka 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Zümrüdüanka son bölümde; Azimet'in ise içine büyük bir şüphe düşmüştür. Serhat'la Abbas arasındaki savaş holdingde de bütün hızıyla sürerken Serhat arka arkaya yaptığı hamlelerle Abbas'ı köşeye sıkıştırır. İşte Zümrüdüanka yeni bölüm fragmanı ve son bölüm detayları…

ZÜMRÜDÜANKA 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zümrüdüanka yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı anda haberimizde yer alacak.

ZÜMRÜDÜANKA YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

ZÜMRÜDÜANKA SON BÖLÜM İZLE

SON BÖLÜM ÖZETİ

Serhat'ın Zümrüt'le evleneceğini açıklaması Demirkan Konağı'nı temellerinden sarsmıştır. Kurduğu oyunun son anda bozulmasını hazmedemeyen Abbas, Zümrüt'ü hiç beklemediği bir yerden yaralamaya hazırlanmaktadır.

Azimet'in ise içine büyük bir şüphe düşmüştür. Serhat'la Abbas arasındaki savaş holdingde de bütün hızıyla sürerken Serhat arka arkaya yaptığı hamlelerle Abbas'ı köşeye sıkıştırır.

Öte yandan Ülfet'in hesapsızca hareketleri Rüstem'i iyice çileden çıkarmaya başlamıştır. Her şeyin yoluna gireceğini düşünen Zümrüt ise yanıldığını kısa sürede anlayacaktır.