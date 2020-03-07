Zümrüdüanka 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zümrüdüanka 7. son bölüm izle…

Zümrüdüanka 7. bölümü yayınlandı. Son bölümde; Lam her şey bitti derken Özgüç Konağı’na adım atan biri tüm hesapları değiştirecek bir teklif yapar. Akan kanı durduracak bu teklifin bedeli de büyük olur. İşte Zümrüdüanka son bölüme ve 8. yeni bölüm fragmanına dair detaylar...

Hatice Aslan, Selim Bayraktar, Ayten Uncuoğlu, Serhat Özcan gibi oyuncuların yer aldığı Zümrüdüanka 7. bölümü ile ekrana geldi. Son bölümde Demirkan Konağı'nda büyük bedeli kim ödeyecektir? Kuloğlu Ailesi yeniden bir araya gelebilecek midir? Serhat, Kudret'in hamlelerine nasıl karşılık verecektir? soruları yanıt buldu. Peki Zümrüdüanka yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ZÜMRÜDÜANKA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zümrüdüanka 8. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

ZÜMRÜDÜANKA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ZÜMRÜDÜANKA SON BÖLÜM İZLE

SON BÖLÜM ÖZETİ

Art arda aldıkları darbeler Demirkanlar'ı darmadağın etmiştir. Zümrüt'ü kaybetme korkusu ölümün kıyısında gezen Serhat'ı nefessiz bırakmıştır. Kızları kaçırılan Nevcihan ve Abbas çaresizdir. Onlara yardım edebilecek tek kişi Serhat'tır fakat kimse ona ulaşamıyordur.

Demirkan Ailesi'ne savaş açan Kudret'in ise Suhandan'ı teslim etmeye hiç niyeti yoktur. Tam her şey bitti derken Özgüç Konağı'na adım atan biri tüm hesapları değiştirecek bir teklif yapar. Akan kanı durduracak bu teklifin bedeli de büyük olacaktır. Rüstem'in Nezaket hakkında öğrendikleri canını çok sıkar. Ancak Kuloğlu Ailesi'ni bundan büyük dertler beklemektedir. Olaylar Kudret ve Serhat'ı bir kez daha karşı karşıya getirecektir.

Demirkan Konağı'nda büyük bedeli kim ödeyecektir? Kuloğlu Ailesi yeniden bir araya gelebilecek midir? Serhat, Kudret'in hamlelerine nasıl karşılık verecektir?