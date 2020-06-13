Zümrüdüanka yeni bölüm bu akşam var mı? Zümrüdüanka sezon finali mi yaptı?

Zümrüdüanka yeni bölüm bu akşam var mı? Zümrüdüanka sezon finali mi yaptı?

Cumartesi akşamlarının sevilen dizilerinden olan Zümrüdüanka, corona virüsü sebebiyle setlerine ara veren dizilerden biri olmuştu. Zümrüdüanka dizisinin sevenleri, Zümrüdüanka yeni bölüm ne zaman sorusunun cevabını arıyor. Peki, Zümrüdüanka bu akşam var mı? Zümrüdüanka yeni bölüm ne zaman?

Corona virüsü sebebiyle televizyonda yayınlanan birçok dizi setlerine ara vermek durumunda kalmıştı. FOX TV'nin sevilen dizisi Zümrüdüanka da setlerine ara veren dizilerden biriydi. Uzun süredir yayınlanmayan Zümrüdüanka, bu akşam da ekranlarda olmayacak. Peki Zümrüdüanka yeni bölüm ne zaman?

ZÜMRÜDÜANKA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN

Zümrüdüanka için çekimlerin Haziran ayının sonunda başlamasının planlandığını belirtiliyor. Ancak yeni bölüm için henüz tarih belirtilmedi.

ZÜMRÜDÜANKA KONUSU

Zümrüt Kuloğlu, Nevşehir'in en müflis mahallesinde babası, annesi ve iki kız kardeşiyle birlikte yaşamakta, İç Anadolu'nun en kudretli ailelerinden Demirkanların fabrikasında çalışmaktadır… Zümrüt'ün annesi Ülfet halinden sürekli şikayet eden, kızlarını hayırlı bir kısmetle evlendirip yaşadıkları rezil hayattan kurtulmanın hesapları peşinde olan bir kadındır…

Zümrüt, bir yandan onun baskılarıyla başa çıkmaya uğraşırken diğer yandan Demirkanların varislerinden Adil Bey'in evlenme teklifini annesinden gizlemeye çalışmaktadır… Ne var ki Ülfet bunu öğrenecek ve kızını nikah masasına oturtmak için bin bir çeşit oyuna başvuracaktır… Zümrüt ise her şeye rağmen direnecektir. Çünkü yüreğini kavuran bir sır vardır… Zümrüt, Demirkanların Suriye'de şehit düşen torunu Serhat'a aşıktır… Ve bu aşk küle dönmüştür…