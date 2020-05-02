Zümrüdüanka yeni bölüm var mı? Zümrüdüanka yeni bölüm ne zaman? 2 Mayıs Cumartesi FOX TV yayın akışı…

Corona virüsü sebebiyle televizyon ekranlarındaki birçok dizinin yeni bölümü yayınlanmıyor. Dizi setleri, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla ertelenmiş durumda. Zümrüdüanka dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Zümrüdüanka yeni bölüm ne zaman? İşte 2 Mayıs Cumartesi FOX TV yayın akışı…

Corona virüsü, birçok sektörü vurduğu gibi dizi sektörünü de vurdu. Hemen hemen bütün diziler setlerine ara verdi. Sevilen dizi Zümrüdüanka da setlerine ara veren dizilerden biri. Zümrüdüanka yeni bölüm bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı hakkında bir açıklama yapılmadı. Bayramdan sonra tedbirlerin biraz azalması sonra yeni bölümlerin geleceiği tahmin ediliyor.

ZÜMRÜDÜANKA'DA NELER OLDU?

Zümrüt Kuloğlu, Nevşehir'in en müflis mahallesinde babası, annesi ve iki kız kardeşiyle birlikte yaşamakta, İç Anadolu'nun en kudretli ailelerinden Demirkanların fabrikasında çalışmaktadır… Zümrüt'ün annesi Ülfet halinden sürekli şikayet eden, kızlarını hayırlı bir kısmetle evlendirip yaşadıkları rezil hayattan kurtulmanın hesapları peşinde olan bir kadındır…

Zümrüt, bir yandan onun baskılarıyla başa çıkmaya uğraşırken diğer yandan Demirkanların varislerinden Adil Bey'in evlenme teklifini annesinden gizlemeye çalışmaktadır… Ne var ki Ülfet bunu öğrenecek ve kızını nikah masasına oturtmak için bin bir çeşit oyuna başvuracaktır… Zümrüt ise her şeye rağmen direnecektir. Çünkü yüreğini kavuran bir sır vardır… Zümrüt, Demirkanların Suriye'de şehit düşen torunu Serhat'a aşıktır… Ve bu aşk küle dönmüştür…



2 MAYIS PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Gülbin Tosun'la Fox Ana Haber

20.00 Sesinde Aşk Var

22.30 Şevkat Yerimdar

02.00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri