Zümrüdüanka yeni sezon oyuncuları kimler? İşte tüm kadro…

FOX TV’nin sevilen dizilerinden Zümrüdüanka, bu akşam yeni sezonu ile izleyicilerle buluşacak. Corona virüsü sebebiyle erken sezon finali yapan Zümrüdüanka’nın yayınlanan son fragmanında Zümrüt’ün kalbinin durması izleyicileri şok etti.

Yeni sezonda kadrosunu Gökçe Eyüboğlu ile güçlendiren Zümrüdüanka'da İç Anadolu'da bulunan Nevşehir ilinde yaşayan ve bir fabrikada çalışan Zümrüt'ün hikayesi anlatılıyor.

ZÜMRÜDÜANKA OYUNCULARI

Sevilen dizide, Alp Navruz, Ceren Yılmaz, Selim Bayraktar, Sebahat Kumaş, Ayten Uncuoğlu, Umut Karadağ, Hatice Aslan, Serhat Özcan, Elif Çakman, Mine Kılıç, Miray Akay, Simge Selçuk, Pelin Abay, Serkan Acay, Barış Küçükgüler, Korkmaz Arslan, Asiye Dinçsoy, Doğa Zeynep Doğuşlu, Gökhan Bekletenler, Gönül Akbaş, Nazlı Pınar Kaya ve Ebrar Baba gibi isimleri rol alıyor.

ZÜMRÜDÜANKA KONUSU

Zümrüt Kuloğlu, Nevşehir’in en müflis mahallesinde babası, annesi ve iki kız kardeşiyle birlikte yaşamakta, İç Anadolu’nun en kudretli ailelerinden Demirkanların fabrikasında çalışmaktadır… Zümrüt’ün annesi Ülfet halinden sürekli şikayet eden, kızlarını hayırlı bir kısmetle evlendirip yaşadıkları rezil hayattan kurtulmanın hesapları peşinde olan bir kadındır…

ZÜMRÜDÜANKA 10. BÖLÜM FRAGMAN

Zümrüt, bir yandan onun baskılarıyla başa çıkmaya uğraşırken diğer yandan Demirkanların varislerinden Adil Bey’in evlenme teklifini annesinden gizlemeye çalışmaktadır… Ne var ki Ülfet bunu öğrenecek ve kızını nikah masasına oturtmak için bin bir çeşit oyuna başvuracaktır… Zümrüt ise her şeye rağmen direnecektir. Çünkü yüreğini kavuran bir sır vardır… Zümrüt, Demirkanların Suriye’de şehit düşen torunu Serhat’a aşıktır… Ve bu aşk küle dönmüştür…

ALP NAVRUZ KİMDİR?

Alp Navruz 1992 yılında İstanbul'da doğdu. Navruz, 1.85 metre boyunda ve Kova burcu. Eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamlayan genç oyuncu, modellik yaparken oyunculuk eğitimi almaya başladı. (Devamı için tıklayınız…)

CEREN YILMAZ KİMDİR?

Ceren Yılmaz, 6 Haziran 1990 yılında Samsun'da dünyaya gelmiştir. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar fakültesi Sahne Tasarımı Bölümü mezunudur. Filinta Bir Osmanlı Polisiyesi dizisinde canlandırdığı Hatice karakteri ile ilk dizi deneyimini gerçekleştiren Ceren Yılmaz, Deli Gönül, Üç Harfliler: “Adak” gibi yapımlarda rol almıştır. (Devamı için tıklayınız…)

SELİM BAYRAKTAR KİMDİR?

Selim Bayraktar, 17 Haziran 1975 tarihinde Irak, Kerkük'de doğmuştur. Bir petrol şirketinde çalışmak için Irak’a giden Köyceğiz'li bir baba ile Kerkük'lü Türkmen annenin oğludur. Bir ablası vardır. İlkokulu Kerkük'de okudu. (Devamı için tıklayınız…)