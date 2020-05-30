Zümrüdüanka’da yeni bölüm ne zaman belli mi? Zümrüdüanka için çekim tarihi belli oldu!

Corona virüsü sosyal yaşamı olduğu kadar televizyon dünyasını da sekteye uğratmaya devam ediyor. Yapımcılar, corona virüsü salgını nedeniyle setlere geçici süreyle ara vermeye başladı. Zümrüdüanka da çekimine ara verilen dizilerden oldu ve bu sebeple bugün yeni bölüm yayınlanmayacak. Peki Zümrüdüanka yeni bölüm ne zaman belli mi?

Zümrüdüanka’dan Corona virüs önlemi geldi ve Zümrüdüanka’nın çekimlerine ara verildi. Önlemler sebebiyle verilen ara dizinin yayın tarihi de aksadı. Bugün Zümrüdüanka’nın yeni bölümü yayınlanmayacak.

ZÜMRÜDÜANKA DİZİSİ ÇEKİMLERİ İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Zümrüdüanka için çekimlerin Haziran ayının sonunda başlamasının planlandığını belirtiliyor. Ancak yeni bölüm için henüz tarih belirtilmedi.

ZÜMRÜDÜANKA KONUSU

Zümrüt Kuloğlu, Nevşehir'in en müflis mahallesinde babası, annesi ve iki kız kardeşiyle birlikte yaşamakta, İç Anadolu'nun en kudretli ailelerinden Demirkanların fabrikasında çalışmaktadır… Zümrüt'ün annesi Ülfet halinden sürekli şikayet eden, kızlarını hayırlı bir kısmetle evlendirip yaşadıkları rezil hayattan kurtulmanın hesapları peşinde olan bir kadındır…

Zümrüt, bir yandan onun baskılarıyla başa çıkmaya uğraşırken diğer yandan Demirkanların varislerinden Adil Bey'in evlenme teklifini annesinden gizlemeye çalışmaktadır… Ne var ki Ülfet bunu öğrenecek ve kızını nikah masasına oturtmak için bin bir çeşit oyuna başvuracaktır… Zümrüt ise her şeye rağmen direnecektir. Çünkü yüreğini kavuran bir sır vardır… Zümrüt, Demirkanların Suriye'de şehit düşen torunu Serhat'a aşıktır… Ve bu aşk küle dönmüştür…