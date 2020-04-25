Zümrüdüanka’da yeni bölüm ne zaman? Zümrüdüanka neden yok?

Corona virüsü sosyal yaşamı olduğu kadar televizyon dünyasını da sekteye uğratmaya devam ediyor. Yapımcılar, corona virüsü salgını nedeniyle setlere geçici süreyle ara vermeye başladı. Zümrüdüanka da çekimine ara verilen dizilerden oldu ve bu sebeple bugün yeni bölüm yayınlanmayacak. Zümrüdüanka dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı konusunda bir açıklama yapılmadı…

Corona virüsü sosyal yaşamı olduğu kadar televizyon dünyasını da sekteye uğratmaya devam ediyor. Yapımcılar, corona virüsü salgını nedeniyle setlere geçici süreyle ara vermeye başladı. Zümrüdüanka da çekimine ara verilen dizilerden oldu ve bu sebeple bugün yeni bölüm yayınlanmayacak. Zümrüdüanka dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı konusunda bir açıklama yapılmadı…

ZÜMRÜDÜANKA’DA NELER OLDU?

Zümrüt Kuloğlu, Nevşehir’in en müflis mahallesinde babası, annesi ve iki kız kardeşiyle birlikte yaşamakta, İç Anadolu’nun en kudretli ailelerinden Demirkanların fabrikasında çalışmaktadır… Zümrüt’ün annesi Ülfet halinden sürekli şikayet eden, kızlarını hayırlı bir kısmetle evlendirip yaşadıkları rezil hayattan kurtulmanın hesapları peşinde olan bir kadındır…

Zümrüt, bir yandan onun baskılarıyla başa çıkmaya uğraşırken diğer yandan Demirkanların varislerinden Adil Bey’in evlenme teklifini annesinden gizlemeye çalışmaktadır… Ne var ki Ülfet bunu öğrenecek ve kızını nikah masasına oturtmak için bin bir çeşit oyuna başvuracaktır… Zümrüt ise her şeye rağmen direnecektir. Çünkü yüreğini kavuran bir sır vardır… Zümrüt, Demirkanların Suriye’de şehit düşen torunu Serhat’a aşıktır… Ve bu aşk küle dönmüştür…