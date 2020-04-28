Zümrüt Yeşil filminin konusu ne? Zümrüt Yeşil filmi ne zaman çekildi, oyuncuları kim?

Yönetmenliğini Felix Fuchssteiner ve Katharina Schöde'nin yaptığı 2016 yapımı Zümrüt Yeşil bu akşam televizyonlardaki dikkat çeken filmlerden biri. Sahur öncesi film keyfi yapmak isteyenler, Zümrüt Yeşil filminin konusunu merak ediyor. İşte Zümrüt Yeşil filmi hakkında bilinmesi gerekenler…
ZÜMRÜT YEŞİL FİLMİNİN KONUSU NE?
Gwendolyn'un kalbi geçmişteki yaşadıklarından dolayı kırılmış ve artık Gideon'a güvenmesi çok zordur. Fakat bu ikilemle geçirilecek vakti yoktur. Lodge kaçırılmıştır ve zamana karşı bir yarış başlar. Gwen, yanına Gideon'u da alarak riskli bir kurtarma operasyonuna girişecektir. Bu süreçte de, geçmişte sorguladığı güçlerinin farkına varacaktır.
ZÜMRÜT YEŞİL OYUNCULARI
Maria Ehrich
Jannis Niewöhner
Josefine Preuß
Florian Bartholomäi
Jennifer Lotsi
Laura Berlin
Lion Wasczyk
Kostja Ullmann
Peter Simonischek
Johannes Silberschneider