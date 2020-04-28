Zümrüt Yeşil filminin konusu ne? Zümrüt Yeşil filmi ne zaman çekildi, oyuncuları kim?

Zümrüt Yeşil filminin konusu ne? Zümrüt Yeşil filmi ne zaman çekildi, oyuncuları kim?

Bu akşam televizyonda oynayacak olan Zümrüt Yeşil filminin konusu merak ediliyor. Fantastik ögeler barındıran Zümrüt Yeşil filminin konusu ne? Zümrüt Yeşil filmi ne zaman çekildi, oyuncuları kim? İşte ayrıntılar…

Yönetmenliğini Felix Fuchssteiner ve Katharina Schöde'nin yaptığı 2016 yapımı Zümrüt Yeşil bu akşam televizyonlardaki dikkat çeken filmlerden biri. Sahur öncesi film keyfi yapmak isteyenler, Zümrüt Yeşil filminin konusunu merak ediyor. İşte Zümrüt Yeşil filmi hakkında bilinmesi gerekenler…

ZÜMRÜT YEŞİL FİLMİNİN KONUSU NE?

Gwendolyn'un kalbi geçmişteki yaşadıklarından dolayı kırılmış ve artık Gideon'a güvenmesi çok zordur. Fakat bu ikilemle geçirilecek vakti yoktur. Lodge kaçırılmıştır ve zamana karşı bir yarış başlar. Gwen, yanına Gideon'u da alarak riskli bir kurtarma operasyonuna girişecektir. Bu süreçte de, geçmişte sorguladığı güçlerinin farkına varacaktır.



ZÜMRÜT YEŞİL OYUNCULARI

Maria Ehrich

Jannis Niewöhner

Josefine Preuß

Florian Bartholomäi

Jennifer Lotsi

Laura Berlin

Lion Wasczyk

Kostja Ullmann

Peter Simonischek

Johannes Silberschneider