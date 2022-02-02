10 günde 300 bin kişi Erzurum’a akın etti

Okulların tatile girmesini fırsat bilenler soluğu Palandöken'de aldı. Somestr tatilinde ziyaretçi akınına uğrayan Erzurum'a 10 günde 300 bin kişi gitti.

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Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinin olduğu Erzurum’da sömestr yoğunluğu yaşanıyor.

3 bin 200 rakımda bulunan Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezi’ne Türkiye’nin 81 ilinden yerli turist akın ediyor.

Özellikle Palandöken’de doluluk yüzde 100’e ulaşırken Konaklı Kayak Merkezi’ne ise sömestr tatilinde kayak öğrenmek isteyen çocuklar akın ediyor.

Yılbaşından beri toplam 500 bin kişinin ziyaret ettiği kayak merkezlerinde sadece son 10 günde 300 bin ziyaretçi ağırlandı.

Pistleri dolduran turistler, güneşli havada kayak yapmanın keyfini çıkartıyor. (İHA)