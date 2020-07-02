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1100 rakıma sahip Yayla Gölü
1100 rakıma sahip Yayla Gölü
Cumhurbaşkanı kararnamesi ile doğal sit alanı olan Buldan Yayla Gölü kesin korunacak hassas koruma alanı ilan edildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yayla gölü üzerinde bulunan nilüferler ve gölün çevresindeki at, inek ve ördekler görsel şölen oluşturuyor.
Seyahat 2 Temmuz 2020 - 10:57

Denizli'nin Buldan ilçesinde bulunan ve 1100 rakıma sahip olan Yayla Gölü, 466 hektar alana sahip.

Foto: DepoPhotos

Yabani tavşan, oklu kirpi, yeşilbaş ördek, ak pelikan ve sakar meke gibi hayvanların bulunduğu yayla gölünde 180 çeşit kuş türü bulunuyor.

Foto: DepoPhotos

2 çeşidi endemik olmak üzere 95 çeşit bitki grubunun yer aldığı göl, yaz aylarında vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Foto: DepoPhotos

Kimi vatandaşlar gölün etrafına çadır kurarak burada birkaç gün vakit geçirirken, kimi vatandaşlar ise hafta sonu piknik yapıyor.

Foto: DepoPhotos

Eriyen kar ve yağmur suları ile dibindeki kaynaklardan beslenen gölün üzerindeki nilüferler ise görsel şölen oluşturuyor.

Foto: DepoPhotos

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan kararname ile daha öncesinde 1. Derece Doğal Sit Alanı ilan edilen yayla gölü Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edildi.

Foto: DepoPhotos

Gölde kaynak değerlerinin korunması için, alan kullanımı ve alana tüm çevresel etkiler sınırlandırılacak. Ayrıca gereken durumlarda insanların bölgeye girişleri engellenecek.

Foto: DepoPhotos

Bölgede yapılacak bilimsel araştırmalar, eğitim ya da çevresel izleme amacıyla yapılacak faaliyetler halinde ise özel önlemler alınarak korunacağı ve yapı yasağı getirilen mutlak alan ilan edildi.