12 bin yıllık Hasankeyf’te turist gelişi engellendi, corona virüsü görülmedi

Batman'ın 12 bin yıllık tarihi ilçesi Hasankeyf'te şu ana kadar corona virüse rastlanılmadı. Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, antik kente ziyaretçileri kabul etmemeleri ve aldıkları önlemler sayesinde corona virüsün görülmediğini ifade ederek, "Çok çabuk bulaşan bir hastalık olduğu için de izolasyona önem verdik. Şimdiden yaklaşan Ramazan Bayramı için de uyarılarda bulunuyoruz. Kimsenin misafir kabul etmemesini istiyoruz" dedi.

Antik Hasankeyf’in Ilısu Barajı projesi kapsamında su altında kalmasıyla, ilçe sakinleri için Dicle Nehri kıyısında inşa edilen konutlarda yaşam, corona virüsü salgını ortaya çıkmasıyla başladı. 3 bin 500 nüfuslu yeni Hasankeyf’te corona virüsü salgınını önlemek amacıyla kaymakamlık ve belediye tarafından çalışmalar başlatıldı. Önlemler kapsamında ilçe halkına ‘evde kal’ çağrısı yapılarak, Ilısu Barajı altında kalan 12 bin yıllık Hasankeyf’i görmek için her gün bölgeye gelen yüzlerce turistin gelişinin engellenmesi ve uygulanan tedbirlerle corona virüsü vakasına rastlanılmadı.

Turistlerin gelişini engelleyerek ve alınan sıkı önlemler sayesinde ilçede corona virüsün görülmediğini anlatan Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, tarihi ilçeye şimdilik kimsenin gelmesini istemediklerini söyledi.

Hasankeyf’in tamamıyla su altına kalmasının ardından her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin geldiğini anlatan Başkan Kusen, bu durumun corona virüsü salgınını yayabileceğinden dolayı turistlerin gelişini engellediklerini aktardı. Aldıkları tedbirlerin süreceğini söyleyen Başkan Kusen, “İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararları hayata geçirdik. Dışarıdan ziyaretçi kabul etmedik. Çok çabuk bulaşan bir hastalık olduğu için de izolasyona önem verdik. Şimdiden yaklaşan Ramazan Bayramı için de uyarılarda bulunuyoruz. Kimsenin misafir kabul etmemesini istiyoruz. Bayramı evlerinde geçirmeleri konusunda çağrılarımızı sürdürüyoruz. Amacımızın virüsün ilçemize girmemesidir” dedi. DHA