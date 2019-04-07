1500 yılı aşkın süredir ayakta kalan Justinianus Köprüsü

Bizans İmparatoru Justinianus (527-565) tarafından MS 558-560 yıllarında yaptırılan bu taş köprü, 365 metre uzunluğunda, 9,85 metre genişliğinde olup toplam 12 kemerden oluşuyor.

Köprünün batı ucunda tak izi, doğu ucunda apsisli yapı ve köprü ile ilgili tonozlu yapı kalıntıları bulunmakta.

Justinianus Köprüsü, 2018 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ndeki ender yapılar arasında da yer alıyor.

1500 yılı aşkın bir süredir ayakta kalmayı başaran ve Ayasofya ile aynı dönemlerde yapılan bu köprü Beşköprü olarak da biliniyor.

Tarihi dokusu ile turistleri ve tarih severlerin uğrak noktası olan köprü, Sakarya şehir merkezine 8, İstanbul’a ise 156 km uzaklıkta bulunuyor.

Hafta sonu tatilinde yolunuz doğa harikası şehir olan Sakarya’ya düşerse tarihin izlerini yaşatan bu mekanı da ziyaret edebilirsiniz.