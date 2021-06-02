2 bin 700 yıllık Turna Gölü tescillendi

Van şehir merkezine 30 kilometre uzaklıkta olan ve Gürpınar ilçe sınırında yer alan Turna Gölü'nün devam eden “Kesin Korunacak Hassas Alan” tescil süreci tamamlandı. Urartu Kralı II. Rusa tarafından küçük bir akarsu vadisinin önünün kapatılmasıyla meydana getirilen suni bir göl olan Turna Gölü, 2 bin 700 yıldır kullanılan bir sulama barajı özelliğini taşıyor. İlkbahar aylarında karların erimesiyle eşsiz bir güzelliğe bürünen Turna Gölü, çevresini kaplayan sazlık alandan dolayı göçmen kuşların barınma, beslenme ve üreme alanı haline geliyor. Gölün çevresini kaplayan gelin çiçekleri kartpostallık görüntü sunarken, tescil işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte son zamanlarda ziyaretçilerin uğrak yerleri arasında yer aldı.

DÜNYAYA TANITILSIN

Tescil işlemi tamamlanan Turna Gölü'nde incelemelerde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fevzi Özgökçe, antik özeliğe sahip bölgenin dünyaya tanıtılmasını istedi. İHA muhabirine konuşan Prof. Dr. Özgökçe, Van YYÜ olarak bölgede ekoturizmin canlandırılması amacıyla yeni turizm ve yeni rota alanlarının belirlenmesi noktasında faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti. Prof. Dr. Özgökçe, “Yöre halkı tarafından da ‘Keşiş Gölü' olarak adlandırılan antik bir göl olan Turna Gölü, Urartular döneminde 2 bin 700 yıldır baraj olarak kullanılıyor. Geçen ay itibariyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla ‘Kesin Korunacak Hassas Alan' çerçevesinde değerlendirildi. Şehir merkezine 30 kilometre uzaklıktaki bir yerde doğal güzellikleri, kuş cenneti olan ve antik özelliğe sahip bu alanın bütün dünyanın tanımasını istiyoruz” dedi.

EKOTURİSTLER KEŞFETTİ

Bölgenin tanıtılması konusunda şu anada kadar çok önemli faaliyetlerinin olduğunu dile getiren Özgökçe, “Üniversitemiz biyo çeşitliliği tespit noktasında koruma faaliyetleriyle birlikte kullanma aşamasına kadar geldik. Türkiye kıta zenginliğine sahip olan bir ülkedir. Cennet vatanımızın her köşesinde var olan biyo çeşitliliğin zengin koruyucuları olacağız. Şimdiye kadar biyo çeşitliliğinden istifade edilmiyordu. Ekoturistler bölgemizi keşfetti. Bu şekilde Turna Gölü'nü gelip ziyaret edecekleri uygun bir alan olarak görüyoruz. Ziyaretçilerin gelin çiçeklerinden çok güzel fotoğraflar çekebilecekleri, aileleriyle ve sevdikleriyle çok güzel vakit geçirebilecekleri bir alandır” diye konuştu. (İHA)

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