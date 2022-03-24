2 bin 800 yıllık kale ziyaretçilerini büyülüyor

Van Kalesi, geçmişi 2 bin 800 yıl öncelere dayanan görkemli bir kültürel mimari mirası. 2016 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenen kale, tüm ihtişamıyla yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

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Van Kalesi’ne çıkan ziyaretçiler hem bu muhteşem yapıyı detaylarıyla inceleyebiliyor hem de Van’ın panoramik görüntüsünü kuş bakışı izleyebiliyor.

Tuşpa adıyla uzun süre Urartu Devleti’nin başkentliğini yapan kale, Urartu kralı I. Sarduri tarafından Milattan Önce 840-825 tarihleri arasında Van Ovası’na hakim büyük bir kaya kütlesi üzerine kurulmuş.

Van Gölü kıyısında, Van şehrine 5 kilometre uzaklıkta bulunan bu kalenin üzerinde kurulduğu kaya, bin 800 metre uzunluğunda, 20-120 metre arası değişen genişlikte ve 100 metre yüksekliğinde.

Kalede Urartular’dan kalma Madır (Sardur) Burcu, Analı-Kız açık hava tapınağı, 1. Argişti, Kurucular, Menua ve II. Sarduri kaya mezarları, Bin Merdivenler ile ana kayaya oyulmuş sur duvar yatakları ve sur duvarları günümüze kadar gelmiş durumda.

Doğu tarafındaki sur ve kuleler, kuzey batıya bakan kale giriş kapısı, tahkimat ve diğer beden duvarları, Yukarı Kale, Süleyman Han Cami ve minaresi ile askeri amaçlı kerpiç ve taştan çeşitli yapılar, Osmanlı döneminden kalma.

Osmanlı döneminde askeri amaçlar için kullanılan kale, 1915 yılında ağır hasar görmüş.

Günümüzde çevre düzenlemesi yapılan kaleye ulaşmak yürüyüş yolları sayesinde çok kolay.

(Fotoğraflar: Mustafa Taşkın / DepoPhotos)